Брать или не брать: цены на «Гамлета» с Юрой Борисовым дошли до 165 тыс. рублей

— Атмосфера как в советское время. Рано утром народ собирается у гастронома, где будут давать икру. Все стоят и ждут: привезут — не привезут. В конце концов выходит директор и говорит: «С 12 часов начнем продавать». Но только членам партии, — пошутил Фролов в беседе с «Известиями». — Меня внучка послала купить билеты на Юрия Борисова. Она у меня студентка. Я «Гамлета» в оригинале не читал, но спектаклей много видел. А внучка захотела на Борисова на сцене посмотреть.