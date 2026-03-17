Брать или не брать: цены на «Гамлета» с Юрой Борисовым дошли до 165 тыс. рублей

Сотни человек 16 марта выстроились у касс МХТ имени Чехова, чтобы попытать счастье первыми достать билеты на самую ожидаемую постановку этого театрального сезона и воочию увидеть возращение Юры Борисова на сцену. В этот раз — в образе Гамлета в постановке Андрея Гончарова. Зрители занимали очередь с семи утра и стояли по пять часов. Спекулянты тем временем выставили в Сети рекордную для российской театральной кассы цену на билет в партер — 165 тыс. рублей за место. Подробности — в материале «Известий».
Поломка сайта и солдаут за два часа.
Продажа билетов на майские спектакли в Московский художественный театр им. А. П. Чехова началась в понедельник 16 марта ровно в полдень. Театр заранее предупредил: часть — на «Гамлета» и уже нашумевшую ранее «Кабалу святош» — будет продаваться только в кассах, причем не более двух в одни руки, а бронирование на эти спектакли не предусмотрено. Но хроника первого дня показала: даже такие ограничения не смогли сдержать ажиотаж. Билеты исчезали буквально на глазах.
Ровно в 12:00 на официальном сайте театра открылась продажа на четыре даты — 14, 15, 20 и 21 мая. Всего за 45 минут большая часть основной сцены МХТ (862 места) была распродана на все предстоящие даты. Стоимость билетов варьировалась от 1,5 до 35 тыс. рублей.
К 13:00 на сайте оставались считаные места — по 10−15 билетов на отдельные показы. Еще через полчаса на сайтах перекупщиков появились первые предложения. У спекулянтов цены начинались с 11,5 тыс. рублей и доходили до 165 тыс. рублей за место в центре партера. На некоторых ресурсах узнать стоимость можно было только через оператора.
В 13:40 официальный сайт МХТ не выдержал наплыва желающих и выдал уведомление о технической ошибке. Спустя примерно двадцать минут система снова заработала, но купить билет онлайн уже было невозможно: свободных мест не осталось.
Очередь как в советские времена.
Тем временем в Камергерском переулке, где расположен театр, охота за билетами разворачивалась вживую. Официально очередь к кассам должны были формировать в 11:00, но фактически люди приходили гораздо раньше. Первые зрители появились у входа около семи утра, рассказали «Известиям» собравшиеся на месте, а основная масса подтянулась к половине одиннадцатого. Среди таких был Валерий Фролов, который пришел покупать билеты для себя и внучки.
— Атмосфера как в советское время. Рано утром народ собирается у гастронома, где будут давать икру. Все стоят и ждут: привезут — не привезут. В конце концов выходит директор и говорит: «С 12 часов начнем продавать». Но только членам партии, — пошутил Фролов в беседе с «Известиями». — Меня внучка послала купить билеты на Юрия Борисова. Она у меня студентка. Я «Гамлета» в оригинале не читал, но спектаклей много видел. А внучка захотела на Борисова на сцене посмотреть.
По его словам, ровно в 11:00 сотрудники театра начали выдавать собравшимся бумажные браслеты. Их получили 200 человек. Примерно к 11:30 браслеты закончились, людей в очереди было значительно больше — около 300. Такой аксессуар фактически становился пропуском к кассе и гарантией покупки. Остальным оставалось надеяться на удачу и лист ожидания.
Валерий Фролов оказался в очереди 115-м и дождался своей очереди только через пять с половиной часов.
— Я купил два билета в партер на 13-й ряд по 11,5 тыс. рублей. Хотел бы ближе, но в 12-м ряду цена уже была 25 тыс., — рассказал он «Известиям».
Впрочем, далеко не все в очереди были театралами. По словам очевидцев, первые 30−35 человек оказались спекулянтами, которых многие постоянные зрители знают уже в лицо. Как бы ни раздражало их присутствие, завсегдатаи театра привыкли к такой реальности.
Люди в очереди у касс МХТ имени Чехова.
— По правилам один человек может купить четыре билета на «Гамлета» — по два на разные даты — и два на «Кабалу святош» (еще один кассовый спектакль МХТ имени Чехова, на который почти не достать билетов. — Ред.). С одной стороны, это ограничение. С другой — билеты не именные, паспорт при покупке не требуют. Это упрощает жизнь зрителям, но одновременно развязывает руки спекулянтам, — говорит Фролов.
Елизавета Максименко, как и многие другие, пришла к кассам в 10:45 и оказалась 112-й в очереди. Ей удалось купить два билета на «Гамлета» и два — на «Кабалу святош». Чтобы увидеть Юру Борисова в роли принца датского, девушка заплатила 7 тыс. рублей за два места на балконе, а на «Кабалу» приобрела два билета по 6,5 тыс. рублей.
Кассовый тренд.
О новой постановке шекспировской трагедии стало известно в сентябре 2025 года, когда театр объявил планы на сезон. Уже тогда будущую премьеру называли главным событием года.
Центральную роль в спектакле сыграет Юра Борисов — один из самых востребованных актеров своего поколения, номинант на премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и награду Гильдии киноактеров США. На театральной сцене поклонники не видели артиста давно. В 2013—2014 годах он состоял в труппе «Сатирикона». Тогда участвовал сразу в двух шекспировских трагедиях — «Отелло» (роль Людовико) и «Ромео и Джульетта» (роль Бальтазара).
Партнерами Борисова в «Гамлете» станут Аня Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов, Николай Романов, Софья Шидловская и Кузьма Котрелёв. Режиссером постановки выступил Андрей Гончаров. Он, как и художественный руководитель театра Константин Хабенский, выпускник мастерской Вениамина Фильштинского.
История с «Гамлетом» продолжает тенденцию последних лет. Ранее похожий ажиотаж сопровождал продажи билетов на спектакль «Кабала святош» с Константином Хабенским и Николаем Цискаридзе. Тогда повышенный интерес объясняли театральным дебютом Цискаридзе, а перекупщики массово скупали билеты и перепродавали их по завышенным ценам. Стоимость мест в партере доходила до 70 тыс. рублей.
Актеры Константин Хабенский в роли Мольера и Максим Николаев (Николай Цискаридзе) в роли короля Франции Людовика Великого во время пресс-показа спектакля Юрия Квятковского «Кабала святош».
Похожая картина наблюдалась и вокруг спектакля «Без свидетелей» в «Мастерской “12” Никиты Михалкова» с Михаилом Ефремовым и Анной Михалковой. Чтобы увидеть первую театральную работу актера после смертельной аварии, зрители были готовы платить по 93 тыс. рублей за билет.
Но даже на этом фоне история с «Гамлетом» выглядит особенной. Сегодня вокруг новой постановки МХТ складывается почти мифологический ореол. Спектакль еще не вышел на сцену, но уже стал событием — тем редким случаем, когда театральная премьера превращается в предмет горячей охоты. Остается пожелать стойкости артистам и постановочной группе, чтобы новый «Гамлет» запомнился не только ценами на билеты, но и выдающейся художественной составляющей.