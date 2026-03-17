Дух и изгнанье: почему автор «Демона» сошел с ума и стал пророком

«Царевна-Лебедь», три «Демона», «Сирень»… Список хрестоматийных, известных широкой публике картин Михаила Врубеля сравнительно невелик. Но сложно назвать другого столь же важного для отечественной культуры художника рубежа XIX-XX веков. И — столь же пугающе-притягательного. 17 марта исполняется 170 лет со дня его рождения; последние свои работы он создал 120 лет назад. Но, несмотря на это расстояние, сегодня врубелевское искусство кажется особенно актуальным: созревшее на сломе эпох, оно стало визуальным воплощением мировой трансформации и предвестником грядущих потрясений. А вместе с тем, как никто другой этот мастер был над временем. И, в конечном счете, работы его — о вечном.