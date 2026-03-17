Гидролог Болгов напомнил о 15-метровом подъеме воды в Оке после снежных зим

В Центральной России и некоторых других районах страны риск наводнений велик, определяющим фактором станет скорость таяния снега. Об этом в интервью aif.ru рассказал главный научный сотрудник, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
«Мы имеем такое сочетание факторов: обильные дожди в конце прошлого года, потом еще более обильные снегопады и маленькое промерзание, потому что снег выступил как изолятор и не дал почве глубоко промерзнуть даже в январские морозы», — сказал Болгов.
По словам эксперта, это дает надежду, что значительная масса воды впитается в почву, а не потечет по улицам городов.
«Многое будет зависеть от продолжительности мартовского потепления. Само по себе оно стало для нас неожиданностью: еще в конце февраля метеорологи предполагали затяжную весну с возвратными холодами. Но уже в начале первой декады марта столбик термометра за окном поднялся до плюс 10−15», — отметил специалист.
Болгов напомнил, что на Оке в 1960—1970-е годы фиксировались подъемы воды на 10, 12 и даже 15 метров. «По воспоминаниям очевидцев, тогда тоже было очень много снега, и он так же резко начал таять», — добавил гидролог.
