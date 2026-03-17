В ГД предложили сделать обязательными печку и кондиционер в городском транспорте

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается обязать перевозчиков, работающих в системе городского общественного транспорта, обеспечивать в салоне комфортную для пассажиров температуру, в противном случае пассажир сможет оплачивать только 50% стоимости проезда. Текст проекта есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». После получения отзыва правительства законопроект планируется внести в Госдуму.
Документ предлагает закрепить на федеральном уровне обязанность перевозчиков обеспечивать в автобусах, троллейбусах и другом городском наземном транспорте комфортную температуру для пассажиров. При этом, если в транспорте не будет системы отопления зимой или кондиционирования летом, пассажир сможет оплатить проезд только в размере 50% стоимости билета.
Проектом закона предлагается установить значения температуры наружного воздуха, при которых перевозчик обязан использовать штатные системы отопления или кондиционирования, и предельные значения температуры воздуха в салоне транспортного средства, которые должны обеспечиваться при использовании систем отопления или кондиционирования.
«Люди не должны ехать зимой в холодном автобусе или летом — в раскаленном салоне без кондиционера. Если перевозчик не обеспечивает нормальные условия поездки, он должен нести за это экономическую ответственность. Законопроект вводит понятные правила и защищает пассажиров», — отметил Гусев.
По его словам, сейчас требования к использованию систем отопления и кондиционирования носят рекомендательный характер и не являются обязательными для перевозчиков, что нередко приводит к ситуациям, когда пассажиры вынуждены ездить в транспорте без отопления зимой или без кондиционеров летом.