В ГД предложили обеспечивать в наземном транспорте комфортную температуру

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил установить требования к температурному режиму в салонах общественного транспорта и ввести механизм защиты пассажиров, согласно которому они смогут оплатить половину стоимости проезда, если перевозчик выпустил на линию транспорт с неисправной системой отопления зимой или кондиционирования летом, а также с отсутствием этой системы.