Гидролог допустил пик половодья через 3 недели при сохранении теплой погоды

Если аномально теплая погода продержится две-три недели, то в тот же срок можно ожидать пика половодья на больших реках. Об этом aif.ru сообщил главный научный сотрудник, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
«В зоне риска, прежде всего, территории, примыкающие к Оке — Калужская, Тульская, Московская, Рязанская, Владимирская и Нижегородская области. Если развитие половодья пойдет по экстремальному сценарию, то уровень воды в Оке поднимется очень сильно», — предупредил специалист.
По словам эксперта, большие снегозапасы сформировались на Алтае, где снеготаяние традиционно приводит к большим половодьям, сильные весенние паводки возможны и на Камчатке.
«В Якутии мы обычно имеем дело с заторными наводнениями — на реке Лене есть несколько десятков мест, где при неблагоприятном стечении обстоятельств они могут возникнуть. Причем, такие наводнения самые опасные, поскольку их практически невозможно прогнозировать», — подчеркнул Болгов.
В пример он привел разрушительное наводнение в Ленске в 2001 году, когда после очень холодной зимы весной началось резкое таяние — половодная волна взломала лёд на реке Лене, образовав ледяную пробку.
«Угроза ледовых заторов характерна и для других рек, впадающих в Северный Ледовитый океан — например, Северной Двины», — добавил ученый.
