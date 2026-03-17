Когда деревья станут большими

В 2020 году произошло объединение движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы, благодаря которому и возникла акция «Сад памяти». За 6 лет существования проекта были высажены более 160 миллионов деревьев. К процессу за этот период присоединились более 83 государств, что значительно больше, чем изначальный план инициативы.
В рамках проекта «Волонтеры Победы» в этом году планируется подготовить более 30 тысяч волонтеров, которые будут участвовать в патриотических мероприятиях не только в нашей стране, но и на территории других государств. Присоединиться к инициативе могут все желающие, заполнив анкету на сайте волонтерыпобеды.рф.
Несмотря на сложную геополитическую обстановку, акции с волонтерами пройдут в этом году и на Ближнем Востоке, в Азии, Африке, Латинской Америке, а также в странах СНГ. Первые высадки состоятся 17 и 18 марта в Узбекистане, Египте и на Кипре. Официальный старт седьмого сезона акции «Сад памяти» будет дан 18 марта в Севастополе и в Крыму.
Формат «Сад памяти дома» дает возможность каждому самостоятельно посадить садовое дерево у себя на дачном или загородном участке и отметить данное растение на памятной карте на сайте проекта волонтерыпобеды.рф.
Акция «Сад памяти» — новая семейная традиция для миллионов жителей не только нашей страны, но и других государств.
В этом году отдельно пройдут высадки, посвященные жертвам геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Напомню, что в прошлом году по указу президента Российской Федерации Владимира Путина 19 апреля стал Днем памяти жертв геноцида советского народа. И часть мероприятий приурочена к этой дате.
По информации, которой поделились российские суды, исследовавшие в течение последних нескольких лет эту тему, от геноцида, устроенного нацистами, в период Великой Отечественной войны пострадали восемь миллионов советских граждан, среди которых были женщины, пожилые люди, дети, военнопленные и мирные жители.