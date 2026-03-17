Трамп хочет закончить операцию против Ирана скоро, но не на этой неделе

США и Израиль не завершат операцию против Ирана до конца текущей недели. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп. При этом американский лидер отметил, что война на Ближнем Востоке не затянется на длительное время.
«Это произойдет скоро, долго ждать не придется», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что США имеют возможность закончить операцию в течение недели, однако выразил сомнение, что это произойдёт.
Тем временем союзники США все чаще допускают, что текущая война с Ираном может продлиться значительно дольше, чем предполагалось изначально. Напряженность на Ближнем Востоке и вовлеченность Вашингтона могут сохраняться вплоть до сентября, даже если война перейдет в режим низкой интенсивности, отмечают аналитики.
При этом эксперты предполагают, что без сухопутной операции США не смогут переломить ход войны с Ираном.