Календарь на 17 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святой Патрик, небесный покровитель Ирландии — одна из самых узнаваемых фигур в христианском мире. Его жизненный путь полон драматических поворотов и духовных подвигов. Он родился в римской Британии, в юности был похищен и продан в рабство, где годы лишений превратили его в глубоко верующего человека. Сбежав из плена, Патрик вернулся в Ирландию в качестве миссионера, проповедуя Евангелие среди языческих племен. Ему приписывают использование трехлистного клевера как наглядного объяснения догмата о Святой Троице. Согласно преданиям, святой изгнал с острова всех змей, что многие трактуют как победу новой веры над древними культами.