«Краснодар» и ЦСКА проведут ответный матч полуфинала «пути РПЛ» Кубка России

Первая игра, прошедшая между командами в Москве 4 марта, завершилась победой армейцев со счетом 3:1. В этом матче у гостей был удален защитник Джованни Гонсалес, он пропустит ответную встречу. Футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев после игры заявили о проявлении расизма к форварду Джону Кордобе со стороны болельщиков ЦСКА. Как ранее сообщал ТАСС, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ЦСКА на 1 млн рублей за поведение фанатов.
ЦСКА и «Краснодар» сыграют между собой в пятый раз в этом сезоне. 12 июля подопечные Фабио Челестини победили «Краснодар» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России. В чемпионате страны краснодарская команда дома одержала победу над столичным коллективом со счетом 3:2, игра в Москве завершилась вничью (1:1).
Армейцы крайне неудачно играют в гостях в нынешнем сезоне. В 11 выездных матчах текущего розыгрыша чемпионата страны ЦСКА потерпел 6 поражений. В Краснодаре красно-синие обыгрывали местную команду в последний раз в октябре 2017 года, тогда они взяли верх над соперником со счетом 1:0. При этом московский клуб даже в случае минимального поражения в сегодняшней встрече окажется в финале «пути РПЛ». Однако после серии неудач в чемпионате, из-за которой отставание от лидирующего «Краснодара» составляет уже 10 очков, футболисты ЦСКА захотят порадовать болельщиков и вряд ли станут довольствоваться ничьей.
Капитан и вратарь армейцев Игорь Акинфеев после поражения от калининградской «Балтики» (0:1) в матче РПЛ 15 марта сообщил, что футболисты команды провели серьезный разговор в раздевалке, так как игроков не устраивают результаты. «Наверное, время высказаться, потому что-то, что происходит сейчас с нашей командой, не устраивает в первую очередь, конечно же, вас и не устраивает нас, — заявил Акинфеев в своем Telegram-канале. — В раздевалке был серьезный разговор, наверное, то, что мы демонстрируем в этих весенних матчах, я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА. Понимаем все негодования ваши. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю, что мы не даем вам надежду на какое-то светлое будущее этими матчами. И четыре поражения подряд — это, конечно, из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке, мы должны грести вместе и из этой ситуации выйти вместе. Поэтому я очень прошу, чтобы вы поддерживали команду. Мы будем стараться всеми силами выйти из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку».
Ранее ЦСКА выиграл группу D, в которой также выступали московский «Локомотив», «Балтика» и тольяттинский «Акрон». В ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» армейцы оказались сильнее махачкалинского «Динамо» (0:1, 2:1, 5:4 — по пенальти). «Краснодар» занял первое место в квартете B, где также были московское «Динамо», самарские «Крылья Советов» и «Сочи». В первом этапе плей-офф «пути РПЛ» краснодарцы одолели «Оренбург» (3:1, 4:0). Победитель противостояния между ЦСКА и «Краснодаром» в финале «пути РПЛ» встретится с сильнейшим из пары «Динамо» — «Спартак». Первый матч между московскими командами на «ВТБ-Арене» завершился со счетом 5:2 в пользу бело-голубых. Ответная игра пройдет 18 марта на «Лукойл-Арене» и начнется в 20:45 мск. Проигравшие в двух парах команды продолжат борьбу за Кубок России во втором этапе полуфиналов «пути регионов».
Также на неделе состоятся матчи первого этапа ½ финала «пути регионов». 18 марта петербургский «Зенит» дома сыграет с махачкалинским «Динамо» (18:15 мск), на следующий день «Локомотив» в гостях встретится с «Крыльями Советов» (18:30 мск).
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». В «пути РПЛ» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ» вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, продолжили борьбу за трофей в плей-офф «пути регионов». В «пути регионов» прошли шесть раундов, по итогам которых в плей-офф вышли четыре команды.
В плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф «пути регионов» команда покидает турнир сразу после проигрыша.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба девять трофеев, столько же у «Локомотива». Их ближайшим преследователем является «Зенит» (пять). Суперфинал этого сезона Кубка России пройдет на московском стадионе «Лужники» 24 мая.