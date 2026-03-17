С 1 апреля цены на бензин перешагнут новую отметку. Сколько будет стоить топливо на заправках

— Устойчивый темп роста — уже тревожный сигнал накануне весны. Апрель добавит сразу несколько факторов давления. Первый — сезонный. Спрос на бензин традиционно начинает расти с потеплением и дачным сезоном, пик приходится на май — октябрь. Второй — регуляторный. В феврале правительство скорректировало экспортные ограничения: запрет на вывоз бензина, действовавший для всех участников рынка, продлили до 31 июля, но производителям право экспортировать вернули. Логика понятна — не дать НПЗ «затовариться», однако часть топлива, которая прежде оставалась на внутреннем рынке, теперь пойдёт на экспорт. Это снизит предложение внутри страны именно тогда, когда спрос начнёт расти, — рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.