Гидролог обратил внимание на аномалии с температурой и осадками в России

Данные метеонаблюдений подтверждают повышение интенсивности выпадения осадков в России, рассказал aif.ru главный научный сотрудник, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
«При примерно одном и том же количестве осадков, выпадающем за день, гораздо больше может выпасть в течение 15, 20, 30 минут. В результате летом мы наблюдаем по сути тропические дожди, которые становятся испытанием для городской ливневой канализации. А зимой — экстремально мощные снегопады», — добавил эксперт.
На это накладываются непредвиденные температурные изменения. «За последние два десятка лет мы привыкли к регулярным зимним оттепелям, но в январе-феврале этого года в средней полосе не было ни одного дня с положительной температурой», — отметил Болгов.
Предсказывать атмосферные процессы с нужной заблаговременностью ученые пока не могут, признал эксперт.
«Для более точного прогнозирования опасных погодных явлений нужно внедрять новые математические модели на смену тем, что разработаны еще полвека назад, а также развивать мониторинговую сеть, которая в России начала рушиться в 90-е годы. Было, например, около 5000 гидрологических постов, а осталось около 3,5 тысяч, качество наблюдений тоже упало. Но средства на модернизацию сети не выделяется», — констатировал специалист.
