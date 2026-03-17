Словакия прекратит поставки электроэнергии на Украину в мае

Словацкий системный оператор, компания SEPS, направила официальное уведомление украинской «Укрэнерго» с информацией о прекращении договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Укрэнерго».
Подчеркивается, что договор был разорван с одностороннем порядке. По заявлению украинской компании, окончательно документ перестанет действовать с мая текущего года.
В «Укрэнерго» заявили, что не знают причин, по которым SEPS разорвала соглашение. По их мнению, на украинской энергосистеме не отразится и «никаких изменений для украинских потребителей не произойдет». В компании заявили, что аварийная помощь со стороны Словакии привлекалась редко, последний раз — в январе.
«Импорт электроэнергии из Словакии на Украину осуществлялся и осуществляется без каких-либо ограничений, в соответствии с результатами суточных и долгосрочных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных пересечений», — рассказали в «Укрэнерго».
Ранее, как сообщал KP.RU, премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже говорил о прекращении поставок электричества Киеву. Данная мера была спровоцирована блокировкой транзита нефти из РФ по трубопроводу «Дружба».