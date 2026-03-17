Хуситы грозятся закрыть пролив

Но обещать не значит перекрыть. Довольно долго хуситы считались прокси-силой Ирана и доставляли немало проблем для проливного судоходства. Против них США даже проводили карательную акцию, которая, скорее, провалилась. Да и Тегеран на определенном этапе в качестве жеста доброй воли снизил активность ряда прокси-формирований.
Но тонкость прозвучавшей публичной угрозы заключается однако в том, что американцы-то этим проливом для прохода своих кораблей практически не пользуются. Зато это важнейшая торговая морская артерия для связи Азии и Европы. Прежде всего, Китая и его европейских партнеров.
Более того, в ситуации, когда та же Саудовская Аравия через свой резервный нефтепровод имеет возможность перебрасывать как раз в район Красного моря несколько миллионов баррелей нефти, угроза хуситов звучит как раз приговором и для такого маршрута обхода Ормузского пролива. То есть это новый вариант повышения цены американской авантюры для европейских союзников. Ведь китайские корабли хуситы явно не тронут. Тем более в запасе у Пекина есть сухопутные пути доставки, да и наш Северный морской путь.
Угроза хуситов еще в меньшей степени побуждает ЕС откликнуться на призыв Дональда Трампа помочь ему в операции против Ирана. Тут даже ссылка на «плохое будущего для НАТО» не сработает.