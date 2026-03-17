Хуситы грозятся закрыть пролив

Высокопоставленный военачальник хуситов (группировки шиитов-зейдитов) Абед аль-Тавр заявил, что йеменские силы в случае вступления в войну на стороне Ирана могут объявить военно-морскую блокаду против кораблей США и Израиля. Речь идет (пока, скорее, теоретически) о возможном перекрытии важнейшего Баб-эль-Мандебского пролива, служащего воротами в Красное море, а дальше — в Суэцкий канал, через который проходит 10−12 процентов мировой торговли.

Но обещать не значит перекрыть. Довольно долго хуситы считались прокси-силой Ирана и доставляли немало проблем для проливного судоходства. Против них США даже проводили карательную акцию, которая, скорее, провалилась. Да и Тегеран на определенном этапе в качестве жеста доброй воли снизил активность ряда прокси-формирований.

Но тонкость прозвучавшей публичной угрозы заключается однако в том, что американцы-то этим проливом для прохода своих кораблей практически не пользуются. Зато это важнейшая торговая морская артерия для связи Азии и Европы. Прежде всего, Китая и его европейских партнеров.

Более того, в ситуации, когда та же Саудовская Аравия через свой резервный нефтепровод имеет возможность перебрасывать как раз в район Красного моря несколько миллионов баррелей нефти, угроза хуситов звучит как раз приговором и для такого маршрута обхода Ормузского пролива. То есть это новый вариант повышения цены американской авантюры для европейских союзников. Ведь китайские корабли хуситы явно не тронут. Тем более в запасе у Пекина есть сухопутные пути доставки, да и наш Северный морской путь.

Угроза хуситов еще в меньшей степени побуждает ЕС откликнуться на призыв Дональда Трампа помочь ему в операции против Ирана. Тут даже ссылка на «плохое будущего для НАТО» не сработает.

Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше