Трамп заявил, что конфликт в Иране скоро завершится

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник, 16 марта, сказал, что операция США против Ирана скоро закончится.

— Это произойдет скоро, долго ждать не придется, — заявил он журналистам в Белом доме, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, могут ли Штаты завершить операцию на текущей неделе, американский лидер сказал: «Да, конечно».

Тем не менее в США и нескольких других странах ожидают, что военные действия между Соединенными Штатами Америки и Ираном могут затянуться до осени. Об этом сообщило издание Axios. Портал напомнил, что ранее американские власти оценивали продолжительность операции в четыре — шесть недель, то есть она могла бы завершиться к 1 апреля.

15 марта вооруженные силы Ирана впервые использовали двухступенчатую ракету «Саджиль» в ходе конфликта со Штатами и Израилем, сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, генерал Маджид Мусави. Удар был направлен на командные пункты воздушных операций Израиля.

