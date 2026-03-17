В «Сравни» рассказали, где чаще всего оформляют полисы защиты от укусов клещей

Отмечается, что, по данным финансового маркетплейса «Сравни», средняя стоимость одного полиса защиты от укуса клеща составила в 2025 году 777 рублей при преобладающем годовом периоде страхования, а наибольший спрос наблюдался в регионах Сибири и Урала. При этом в первом квартале 2026 года средняя стоимость зафиксирована на отметке 807 рублей. «Более высокий средний чек объясняется тем, что клиенты преимущественно оформляют один полис сразу на двух и более человек, страхуя всю семью», — говорится в материалах.