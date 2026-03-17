В «Сравни» рассказали, где чаще всего оформляют полисы защиты от укусов клещей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Красноярский край стал лидером среди регионов по количеству оформленных страховых полисов защиты от укуса клещей. Также в топ-5 вошли: Иркутская, Новосибирская, Челябинская области и Алтайский край. Об этом свидетельствуют данные финансового маркетплейса «Сравни» (есть у ТАСС).
«В топ-5 регионов по количеству оформленных полисов вошли: Красноярский край (средняя стоимость 809 рублей), Иркутская область (839 рублей), Новосибирская область (852 рубля), Челябинская область (820 рублей) и Алтайский край (705 рублей). Возраст страхователей варьировался от 18 до 88 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным финансового маркетплейса «Сравни», средняя стоимость одного полиса защиты от укуса клеща составила в 2025 году 777 рублей при преобладающем годовом периоде страхования, а наибольший спрос наблюдался в регионах Сибири и Урала. При этом в первом квартале 2026 года средняя стоимость зафиксирована на отметке 807 рублей. «Более высокий средний чек объясняется тем, что клиенты преимущественно оформляют один полис сразу на двух и более человек, страхуя всю семью», — говорится в материалах.
«2025 год подтвердил стабильный интерес россиян к доступной защите от клещевых инфекций, особенно в эндемичных регионах. Мы видим, что семьи все чаще выбирают комплексное страхование на нескольких человек, что говорит о растущем уровне заботы о здоровье близких», — отметил директор по развитию страхового бизнеса в «Сравни» Владислав Головкин, слова которого приводятся в сообщении.