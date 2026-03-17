Иран хочет превратить нефтегазовые объекты Ближнего Востока в горы пепла, если США нападут на Харк

Иран пообещал превратить нефтяные объекты США в горы пепла при атаке на Харк.

Источник: Комсомольская правда

Иран намерен дать жёсткий ответ в случае атаки Вашингтона на объекты, расположенные на острове Харк. Об этом заявил официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.

«Если США нападут, сразу же все нефтегазовые объекты стран, откуда была совершена атака, превратятся в горы пепла», — сказал Шекарчи агентству Fars.

Ранее сообщалось, что в США обсуждается возможность установления контроля над иранским островом Харк в Персидском заливе. На нем расположен крупный нефтяной терминал, через который проходит около 90% экспорта иранской нефти. Контроль над этим объектом может серьезно повлиять на энергетический сектор страны.

После того, как на острове прозвучал ряд взрывов, Иран опровергает заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские силы уничтожили объекты на острове Харк.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о захвате иранского острова Харк. Такой план обеспечит «экономический нокаут» Тегерана, но потребует высадки американских военных.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше