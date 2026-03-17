Иран хочет превратить нефтегазовые объекты Ближнего Востока в горы пепла, если США нападут на Харк

Ранее сообщалось, что в США обсуждается возможность установления контроля над иранским островом Харк в Персидском заливе. На нем расположен крупный нефтяной терминал, через который проходит около 90% экспорта иранской нефти. Контроль над этим объектом может серьезно повлиять на энергетический сектор страны.