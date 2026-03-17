На Украине сотрудники ТЦК похитили и избили ветерана после инфаркта

Ветеран боевых действий из Днепропетровска заявил о похищении и избиении сотрудниками территориального центра комплектования. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на комментарий пострадавшего.
На сайте телеканала говорится, что участник боевых действий из Днепропетровска Андрей сообщил о похищении и избиении военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также о бездействии полиции.
По словам мужчины, его схватили за руки и ноги, оглушили и силой посадили в микроавтобус. Он заявил, что сотрудники военкомата не приняли во внимание его слова о том, что он уже принимал участие в боевых действиях, отметив, что разберутся с этим позже.
Пострадавший рассказал, что когда попытался достать телефон и зафиксировать происходящее, военнослужащие выбили устройство у него из рук и избили его до потери сознания. Очнувшись, он услышал, как военные спросили его фамилию. После проверки данных по базам через несколько минут его выбросили из микроавтобуса на покинутой заправке неподалеку от Индустриального военкомата.
Мужчина сообщил, что сразу вызвал полицию, а они по прибытии — скорую помощь. В больнице врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и побои. Полицейские составили протокол и зафиксировали телесные повреждения.
Несмотря на поданное заявление и наличие подтверждающих документов, дело передали следователям только после того, как родственники пострадавшего обратились к журналистам и попросили осветить произошедшее в прессе.
Телеканал также сообщил, что в настоящее время проводятся следственно-оперативные действия в рамках досудебного расследования, устанавливаются все причастные к инциденту и проверяются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Запорожье водолаз-сапер погиб во время ловли рыбы для начальства.