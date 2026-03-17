Tolo News: Более 250 человек погибли в результате ударов Пакистана по Кабулу

Более 250 человек погибли, около 400 ранены в результате ударов Пакистана по столице Афганистана, Кабулу. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил афганский портал Tolo news, ссылкой на минздрав Афганистана.
Вечером 16 марта Telegram-канал TOLOnews plus передал о взрывах и стрельбе в различных районах Кабула. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил, что Пакистан нанес удар по столичному реабилитационному центру, в результате чего есть убитые и раненые. Он пообещал, что данная акция не останется без ответа.
Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что напряженность между Афганистаном и Пакистаном сохранится, несмотря на низкую вероятность начала крупномасштабных военных столкновений. Он уточнил, что корни конфликта уходят глубоко в историю региона.
По его словам, после прихода к власти движения «Талибан» в Афганистане отношения обострились, потому что новое правительство стремится к самостоятельности и отказывается подчиняться внешнему контролю.