Tolo News: Более 250 человек погибли в результате ударов Пакистана по Кабулу

Более 250 человек погибли, около 400 ранены в результате ударов Пакистана по столице Афганистана, Кабулу. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил афганский портал Tolo news, ссылкой на минздрав Афганистана.

— Более 250 человек погибли и почти 400 получили ранения в результате авиаударов Пакистана в Кабуле, — сказано в публикации.

Вечером 16 марта Telegram-канал TOLOnews plus передал о взрывах и стрельбе в различных районах Кабула. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил, что Пакистан нанес удар по столичному реабилитационному центру, в результате чего есть убитые и раненые. Он пообещал, что данная акция не останется без ответа.

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что напряженность между Афганистаном и Пакистаном сохранится, несмотря на низкую вероятность начала крупномасштабных военных столкновений. Он уточнил, что корни конфликта уходят глубоко в историю региона.

По его словам, после прихода к власти движения «Талибан» в Афганистане отношения обострились, потому что новое правительство стремится к самостоятельности и отказывается подчиняться внешнему контролю.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
