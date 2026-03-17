Tolo News: Более 250 человек погибли в результате ударов Пакистана по Кабулу

Вечером 16 марта Telegram-канал TOLOnews plus передал о взрывах и стрельбе в различных районах Кабула. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил, что Пакистан нанес удар по столичному реабилитационному центру, в результате чего есть убитые и раненые. Он пообещал, что данная акция не останется без ответа.