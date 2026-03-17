В Москве 65 семей стали победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное»

В Москве завершился полуфинал Центрального федерального округа конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». За четыре дня в Гостином дворе 344 семейные команды из всех регионов ЦФО и Казахстана (всего 1821 человек) прошли интеллектуальные, спортивные и творческие испытания. Победителями стали 65 семей из 18 регионов России, включая 21 команду из Москвы, по пять из Тульской области, по четыре из Белгородской, Липецкой, Московской, Рязанской, Ярославской областей и другие.