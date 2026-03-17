Словакия прекращает поставки электроэнергии на Украину с 1 мая

Словацкий оператор SEPS уведомил «Укрэнерго» об одностороннем прекращении договора о взаимной аварийной помощи.
Поставки электроэнергии на Украину полностью прекратятся с мая 2026 года. Причины не указаны.
«НЭК “Укрэнерго” получила от словацкого системного оператора, компании SEPS, официальное письмо о одностороннем прекращении Договора о взаимном предоставлении аварийной помощи», — говорится в публикации.
4 марта правительство Словакии расторгло соответствующее соглашение.
Напомним, 24 февраля компания «Укрэнерго» заявила, что прекращение аварийных поставок электроэнергии со стороны Словакии не повлияет на ситуацию в объединённой энергосистеме Украины.
