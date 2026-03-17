В Новосибирской области прокомментировали режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллёза

Власти региона сообщили, что для хозяйств, потерявших животных из-за карантинных мер, предусмотрена компенсация — около 170 рублей за килограмм животного. Кроме того, семьи, у которых были изъяты животные, смогут получать ежемесячные выплаты в течение девяти месяцев в размере регионального прожиточного минимума. Помощь предоставят собственникам скота и членам их семей, проживающим по адресу изъятия.