В Новосибирской области прокомментировали режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллёза

По его словам, решение принято для того, чтобы скоординировать действия всех служб, ограничить перемещения животных и продукции животного происхождения, а также быстрее локализовать очаги инфекции. Режим ЧС действует с 16 февраля.
Как уточнили в региональном Минсельхозе, последние случаи заражения скота были зафиксированы в начале марта — более десяти дней назад. Это стало возможным благодаря введённым ограничениям. По информации источника Сиб.фм в правительстве области, карантин затронул несколько тысяч животных.
При этом общее поголовье молочного крупного рогатого скота в регионе составляет около 90 тысяч. Как подчеркнул министр Шинделов, владельцам животных при изъятии выдаются все необходимые документы.
Всего зарегистрировано 5 очагов пастереллёза и 42 случая бешенства. По словам министра, одной из причин распространения заболеваний могли стать дикие животные, которые зимой из-за перепадов температур и большого количества осадков приближаются к местам кормления скота. Для предотвращения новых случаев заражения проводится регулирование численности диких животных.
Власти региона сообщили, что для хозяйств, потерявших животных из-за карантинных мер, предусмотрена компенсация — около 170 рублей за килограмм животного. Кроме того, семьи, у которых были изъяты животные, смогут получать ежемесячные выплаты в течение девяти месяцев в размере регионального прожиточного минимума. Помощь предоставят собственникам скота и членам их семей, проживающим по адресу изъятия.
Если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, семьям с детьми будет выделена единовременная социальная помощь. Для её получения необходимо обратиться в центр социальной поддержки с заявлением и актом об изъятии животных. Также предусмотрена возможность заключить социальный контракт для внеочередного приобретения сельскохозяйственных животных. Личным подсобным хозяйствам компенсируют часть стоимости молодняка крупного рогатого скота.