В ГД предлагают сохранить льготы по транспортному налогу независимо от мощности

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, который позволит льготным категориям граждан платить транспортный налог только за ту часть мощности автомобиля, что превышает установленный региональным законодательством лимит. Документ направлен на заключение в правительство РФ, сообщил ТАСС Слуцкий.
«ЛДПР предлагает установить, что база по транспортному налогу будет уменьшаться на количество лошадиных сил, в пределах которого региональным законодательством установлена льгота. Так мы повысим доступность налоговых льгот и транспорта для социально значимых граждан», — сказал Слуцкий.
Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в статью 359 Налогового кодекса РФ. Сейчас, если автомобиль превышает порог мощности, установленный льготой, налог часто начисляется на всю мощность двигателя, и фактическая льгота теряется. Новый механизм позволит сохранять льготу в пределах лимита даже для более мощных автомобилей.
Авторы инициативы отмечают, что мера направлена на повышение адресности налоговых льгот, поддержку многодетных семей, инвалидов и других социально значимых категорий граждан, для которых автомобиль является необходимым средством передвижения.