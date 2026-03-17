Ураза-байрам 2026: тёплые поздравления в стихах и прозе с одним из главных праздников ислама

Ураза-байрам (по-арабски «Ид аль-Фитр») — один из двух главных исламских праздников наряду с Курбан-байрамом. Он знаменует собой окончание поста в священный месяц Рамадан, когда верующим нельзя есть и пить до захода солнца, поэтому его ещё называют праздником разговения. Его установил сам пророк Мухаммад в 624 году.
Приветствуя друг друга в праздничный день, мусульмане говорят: «Ид мубарак», что значит «благословенного праздника». Но можно поздравить, добавив от себя тёплые пожелания в стихах и прозе. Главное, чтобы они шли от души. Мусульманин может принять праздничное приветствие и от того, кто не исповедует ислам.
Короткие поздравления в стихах.
1. Мусульмане, с праздником Ураза-байрам!
Счастья и здоровья я желаю вам.
Пусть Аллах зачтёт все добрые дела.
И пошлёт покой в сердца, а в семью — тепла.
Будет пусть благословен ваш уютный дом,
Пусть любовь, веселье, смех пребывают в нём.
Пусть успех сопутствует на работе вам.
Отмечайте весело Ураза-байрам!
2. Великий праздник Ураза-байрам.
В солнечный день наступает,
И всех-всех мусульман.
Мы радостно поздравляем.
Пожелаем вам здоровья,
Аллаха благословения!
Пусть наполнятся сердца любовью!
Счастья, удачи, достатка, терпения!
3. Ураза-байрам — полон прекрасных даров!
Желаю тепла вам под крышей домов.
Пусть вас обойдут все печали, ненастья,
А в жизни царят благость и счастье.
Мы поздравляем всех мусульман.
С праздником важным Ураза-байрам!
4. Мира всем, чистых помыслов и благих дел.
Я желаю, любви и достатка,
Чтобы дом был уютен и не оскудел,
И чтоб праздничный стол твой был сладким!
Пусть наполнятся счастьем в обоих мирах.
Души родных и близких.
И пускай сохранит милосердный Аллах.
Твоё сердце от козней Иблиса!
Вот и снова в дома к нам пришёл Ураза,
Вот и снова веселье и сытость.
Да минует нас Божьего гнева гроза!
И да будет всегда Его милость!
5. В светлый праздник Ураза.
Путь горят твои глаза.
Верой, дружбой и любовью.
Разговения стол готовим,
Чтоб за трапезой собрались.
Все, кто твёрдо пост держал.
Поздравляем мусульман.
С добрым Ураза-байрам!
6. В светлый Ураза-байрам.
Поздравляю мусульман!
Все молитвы пусть услышит.
И поддержит вас Всевышний!
Красивые поздравления в прозе.
1. Сегодня, в светлый праздник Ураза-Байрам, я вам желаю милости Всевышнего, сердечной радости и здоровья. Пусть ваша семья живёт счастливо, пусть душа каждого будет открыта для любви. Желаю, чтобы ваша вера только крепла, мысли становились только светлее, а благополучие только множилось. С праздником!
2. Окончен пост, в гости к нам идёт дивный праздник Ураза-байрам! От души поздравляем вас с ним! Желаем насладиться праздничной молитвой и угощениями. Пусть с вами всегда будут вера и надежда. С праздником разговения!
3. Поздравляем с долгожданным праздником Ураза-байрам! Желаем мира и спокойствия в душе, доброты в сердце, благополучия вашему дому, а также благословения Всевышнего вам и вашей семье.
4. В праздник Ураза-Байрам от всей души желаю чистой мысли, крепкой веры, доброго здоровья, богатого стола, дружной семьи, искренней молитвы, счастливого сердца, взаимной любви, достойной жизни. И пусть Аллах пошлёт Вам светлую надежду и одарит милостью в обоих мирах!
5. Счастливого разговения в праздник Ураза! Да обретут все голодные пищу, нуждающиеся — достаток, бездомные — кров, больные — здоровье, а одинокие — любовь! И да пребудет над всеми нами милость Аллаха и его благословение! Ид мубарак!
6. В этот светлый радостный праздник Ураза Байрам хочу поздравить вас и всех ваших близких людей, пожелать вам семейного тепла, мирного неба, благополучия, любви. Пусть ваш стол ломится от вкусных яств, счастья вам, веселья, благополучия и милости Аллаха!
Краткие поздравления своими словами.
1. Ид мубарак! Пусть праздник принесёт вам и вашим родным и близким любовь и счастье, согласие, мир, благополучие. Счастливого Ураза-байрама!
2. С благословенным праздником Ураза-байрам! В этот день желаю укрепления имана (веры), света в душе, терпения, мирного неба и семейного тепла!
3. С праздником Ураза! Да будут наши добрые дела приняты Аллахом. Пусть мир будет в домах, все родные — здоровы, а жизнь — богатой. Аллаху акбар!
4. От всего сердца поздравляю с долгожданным праздником Ураза-байрам! Дай Всевышний тебе счастья, крепкой веры, удачи во всём, любви и тепла в доме!
5. С праздником разговения! Желаю вам мира, любви, уюта и мира в доме, сохранения света веры! Пусть Аллах услышит все молитвы и благословит все начинания!
6. Ид мубарак! Пусть Аллах услышит все ваши молитвы, поможет вам впустить в сердца смирение, терпение и любовь, а в дома хороших и добрых людей. С праздником Ураза-байрам!
Как отмечают Ураза-байрам.
Ураза-байрам — одно из двух главных исламских торжеств. Поскольку он знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан, то его принято отмечать за большим праздничным столом в кругу родных. Трапеза начинается после завершения утреннего праздничного намаза. Хозяйки готовят самые сытные и вкусные блюда — плов, лагман, пироги, лепёшки, манты. Также ни один стол не обходится без фруктов, чая и сладостей — пахлавы, чак-чака, лукума.
В этот праздник дарят подарки детям, так как считается, что их радость приближает к Богу. Принято угощать друзей и соседей и навещать родных — чтобы разделить праздник со всеми близкими.