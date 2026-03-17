Ураза-байрам 2026: тёплые поздравления в стихах и прозе с одним из главных праздников ислама

Приветствуя друг друга в праздничный день, мусульмане говорят: «Ид мубарак», что значит «благословенного праздника». Но можно поздравить, добавив от себя тёплые пожелания в стихах и прозе. Главное, чтобы они шли от души. Мусульманин может принять праздничное приветствие и от того, кто не исповедует ислам.