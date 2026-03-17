Американец и украинцы задержаны в Индии за подготовку террористов для Мьянмы

Сотрудники правоохранительных органов в Индии задержали шестерых граждан Украины и одного американца, которые готовили боевиков в Мьянме. Об этом во вторник, 17 марта, сообщило информационное агентство ANI.

По данным Национального следственного агентства, которое является главной антитеррористической службой Индии, находившиеся в стране украинцы и американец проникли в пограничный с Мьянмой штат Мизорам, являющийся закрытой и охраняемой территорией.

Потом они перешли границу Мьянмы и занимались подготовкой местных этнических боевых групп, которые связаны с индийскими боевиками. Также иностранцы доставили в Мьянму привезенную из Европы большую партию БПЛА.

Суд отправил под стражу всех задержанных.

Россиянка, ранее похищенная в районе границы Мьянмы и Таиланда, была освобождена благодаря совместным действиям российских и мьянманских властей. Об этом 10 марта сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

