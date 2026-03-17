Юрист Колодяжная: от коллеги при заражении можно требовать компенсацию

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Работники в России могут через суд добиться компенсации от коллеги, если он заразил их во время трудовой деятельности. Об этом ТАСС сообщила старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.
«Пострадавшие от его [больного сотрудника] действий или бездействия коллеги имеют право подать в суд гражданский иск для компенсации расходов на лечение и медикаменты, а также утраченного заработка за период болезни и морального вреда», — сказала Колодяжная.
Юрист отметила, что для получения компенсации понесенных расходов необходимо иметь доказательства. «Однако нельзя забывать, что понесенные расходы, размер заработной платы и в особенности размер морального вреда подлежат доказыванию со стороны пострадавших лиц», — пояснила она.