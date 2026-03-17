Минздрав Афганистана: более 250 человек погибли при ударах Пакистана по Кабулу

Более 250 человек погибли в результате ударов, которые Пакистан нанёс по Кабулу в понедельник 16 марта. Об этом информирует минздрав Афганистана. Также сообщается о нескольких сотнях раненых.
«Более 250 человек погибли и более 400 получили ранения в результате авиаударов Пакистана в Кабуле», — приводит портал Tolo news выдержку из релиза ведомства.
Накануне вооруженные силы Пакистана нанесли удар беспилотниками по центру реабилитации в столице Афганистана Кабуле.
Ранее сообщалось, что за двое суток пакистанские военные выпустили больше 270 ракет по населенным пунктам афганской провинции Кунар.
Напомним, армия Афганистана вечером в субботу, 28 февраля, начала новую серию боевых операций против пакистанских войск в районе КПП Торхам провинции Нангархар.
Сообщалось о десятках убитых и сотне пострадавших при столкновении на границе.