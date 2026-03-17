Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Афганистана: более 250 человек погибли при ударах Пакистана по Кабулу

В Афганистане рассказали о последствиях удара Пакистана по Кабулу.

Источник: Комсомольская правда

Более 250 человек погибли в результате ударов, которые Пакистан нанёс по Кабулу в понедельник 16 марта. Об этом информирует минздрав Афганистана. Также сообщается о нескольких сотнях раненых.

«Более 250 человек погибли и более 400 получили ранения в результате авиаударов Пакистана в Кабуле», — приводит портал Tolo news выдержку из релиза ведомства.

Накануне вооруженные силы Пакистана нанесли удар беспилотниками по центру реабилитации в столице Афганистана Кабуле.

Ранее сообщалось, что за двое суток пакистанские военные выпустили больше 270 ракет по населенным пунктам афганской провинции Кунар.

Напомним, армия Афганистана вечером в субботу, 28 февраля, начала новую серию боевых операций против пакистанских войск в районе КПП Торхам провинции Нангархар.

Сообщалось о десятках убитых и сотне пострадавших при столкновении на границе.

