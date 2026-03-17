Старший сержант ВС РФ сбил два дрона ВСУ при эвакуации раненых товарищей

Старший сержант Вооруженных сил России Дмитрий Гребенщиков сбил два FPV-дрона Вооруженных сил Украины, атаковавшие группу эвакуации раненых. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, группа эвакуации под командованием Гребенщикова выполняла задачу по транспортировке раненых в условиях активного применения противником беспилотных летательных аппаратов в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
В сообщении Минобороны отмечается, что старший сержант заранее спланировал основные и резервные маршруты эвакуации с учетом особенностей рельефа и организовал посты воздушного наблюдения. Во время эвакуации один из постов своевременно обнаружил приближение FPV-дронов противника и доложил обстановку.
Мгновенно оценив угрозу, Гребенщиков занял выгодную позицию и открыл точный огонь из стрелкового оружия по воздушным целям. В результате меткого огня были уничтожены два вражеских дрона, что предотвратило потери среди личного состава и срыв эвакуации.
Благодаря действиям старшего сержанта все раненые были эвакуированы без потерь.
