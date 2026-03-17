Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старший сержант ВС РФ сбил два дрона ВСУ при эвакуации раненых товарищей

Источник: Аргументы и факты

Старший сержант Вооруженных сил России Дмитрий Гребенщиков сбил два FPV-дрона Вооруженных сил Украины, атаковавшие группу эвакуации раненых. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, группа эвакуации под командованием Гребенщикова выполняла задачу по транспортировке раненых в условиях активного применения противником беспилотных летательных аппаратов в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

В сообщении Минобороны отмечается, что старший сержант заранее спланировал основные и резервные маршруты эвакуации с учетом особенностей рельефа и организовал посты воздушного наблюдения. Во время эвакуации один из постов своевременно обнаружил приближение FPV-дронов противника и доложил обстановку.

Мгновенно оценив угрозу, Гребенщиков занял выгодную позицию и открыл точный огонь из стрелкового оружия по воздушным целям. В результате меткого огня были уничтожены два вражеских дрона, что предотвратило потери среди личного состава и срыв эвакуации.

Благодаря действиям старшего сержанта все раненые были эвакуированы без потерь.

Ранее морпех Хищник рассказал, как сам сбил 5 самолетов и 2 вертолета ВСУ.