Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Ирана Аракчи опроверг сообщения о его контактах с Уиткоффом

Аббас Аракчи заявил, что не возобновлял контакты с США.

Источник: Комсомольская правда

Глава иранского МИД Аббас Аракчи опроверг сообщения о якобы возобновлении контактов со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

«Любые заявления о контактах между мной и Уиткоффом, по всей видимости, направлены исключительно на введение в заблуждение нефтяных трейдеров и общественности», — цитирует министра телеканал Al Jazeera.

По словам Аракчи, последний раз он контактировал с Уиткоффом ещё до начала военной операции США в отношении Ирана.

Накануне в СМИ появилась информация, что МИД Ирана возобновил прямые контакты с США, а Аракчи и Уиткофф обменялись сообщениями.

Ранее Аракчи заявлял, что его ведомство не делало попыток установить контакт с Вашингтоном и подчеркнул, что Иран не видит какой-либо необходимости для проведения переговоров с США.

Тем временем в Британии указали на главную ошибку, которая лишила США инициативы в иранском конфликте. Перекрыв Ормузский пролив, Иран отобрал инициативу у США, считают британские аналитики.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше