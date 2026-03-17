Глава МИД Ирана Аракчи опроверг сообщения о его контактах с Уиткоффом

«Любые заявления о контактах между мной и Уиткоффом, по всей видимости, направлены исключительно на введение в заблуждение нефтяных трейдеров и общественности», — цитирует министра телеканал Al Jazeera.
По словам Аракчи, последний раз он контактировал с Уиткоффом ещё до начала военной операции США в отношении Ирана.
Накануне в СМИ появилась информация, что МИД Ирана возобновил прямые контакты с США, а Аракчи и Уиткофф обменялись сообщениями.
Ранее Аракчи заявлял, что его ведомство не делало попыток установить контакт с Вашингтоном и подчеркнул, что Иран не видит какой-либо необходимости для проведения переговоров с США.
