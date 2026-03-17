Пентагон: Генерал ВС США Агуто напился в Киеве и потерял секретные документы

Американский генерал Антонио Агуто, будучи главой командования, ответственного за координацию поддержки Украины, потерял секретные документы и напился в Киеве. Об этом сказано в отчете Управления генинспектора Пентагона.

— Агуто ввез секретные материалы на Украину вопреки указаниям американского посла и впоследствии оставил их в украинском поезде в Польше во время своего возвращения в ФРГ, — указано в отчете.

Также генерал явился пьяным на встречу с госсекретарем Соединенных Штатов, организованную американским послом на Украине, и на встречу с двумя украинскими генералами.

— В период с 20 по 24 мая 2024 года Минобороны получило три анонимные жалобы, которые содержат обвинения в адрес Агуто, — говорится в отчете.

Подразделение SAG-U, которым он руководил, впоследствии перешло под командование генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда. Он и сейчас продолжает координировать помощь секретным службам Украины.

Информацию о потере Агуто секретных документов рекомендовано передать в Специальное управление безопасности Пентагона.

В США ведутся общенациональные поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, которого несколько независимых исследователей НЛО подозревает в возможном сокрытии информации об инопланетных существах. Об этом 8 марта написало издание The New York Post.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
