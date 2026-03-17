Российские спортсмены вернулись в Москву после выступления на Паралимпиаде

В Паралимпиаде участвовали шесть российских спортсменов: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян (вместе с ведущим Сергеем Синякиным), а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Атлеты из России выступили на Играх с национальной символикой впервые за 12 лет.