Российские спортсмены вернулись в Москву после выступления на Паралимпиаде

В Паралимпийских играх участвовали шесть российских атлетов.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сборная России прилетела в столичный аэропорт Внуково после выступления на Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В Паралимпиаде участвовали шесть российских спортсменов: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян (вместе с ведущим Сергеем Синякиным), а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Атлеты из России выступили на Играх с национальной символикой впервые за 12 лет.

Ранее ТАСС сообщал, что российские паралимпийцы завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали на Паралимпиаде в Италии. В общем зачете команда России заняла третье место.

Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль выиграла Ворончихина. Бугаев завоевал золото и две бронзы. Трехкратной паралимпийской чемпионкой стала Багиян, дважды на высшую ступень пьедестала поднимался Голубков.