Telegraph: сын Али Хаменеи выжил при ударе со стороны Израиля

Согласно данным, которые получило издание, целью израильской атаки 28 февраля была вся семья Хаменеи — удары наносились одновременно по нескольким зданиям комплекса, где проживали дети лидера. В результате погибли Али Хаменеи, жена Моджтабы, а также несколько высокопоставленных военных, включая министра обороны и главу КСИР.
«По воле Божьей Моджтаба должен был выйти во двор, чтобы что-то сделать, а затем вернуться. Он был снаружи и направлялся наверх, когда в здание попала ракета. Его жена, госпожа Хаддад, погибла мгновенно», — рассказал Мазахера Хоссейни. Сам Моджтаба получил легкое ранение ноги.