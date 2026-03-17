Птицы ждут весну: 25 атмосферных кадров из заснеженного зоопарка Новосибирска

17 марта по народному календарю отмечают день Герасима Грачевника. Считалось, что в это время возвращаются грачи и начинается настоящая весна. Однако в Новосибирске погода пока напоминает скорее зиму: ночью температура опускается до минус семи градусов.
В Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило птицы тоже встречают март среди снега. Орланы, совы и другие пернатые спокойно пережидают холод и, кажется, так же, как и горожане, ждут настоящего весеннего тепла. Самые атмосферные кадры — в нашем фоторепортаже.
Фото: новосибирский зоопарк.