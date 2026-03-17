Новосибирцам рассказали, как подготовить машину к лету после зимы

Сотрудники автосервисов Новосибирска рассказали, как правильно подготовить машину к летнему сезону.
Как и перед зимой, транспорт требует внимательного обслуживания после холодов. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.
По словам Михаила из премиального автосервиса, в первую очередь нужно проверить ходовую часть автомобиля.
«Смотрится полностью вся ходовая часть. Важно оценить состояние резиновых деталей, амортизаторов, пыльников. Все резиномеханические изделия очень важно проверить, ведь это совокупность деталей, которые работают вместе. Под воздействием климата, снега и реагентов резина трескается и рвётся», — отметил специалист.
Следующий этап — проверка всех жидкостей: масла в двигателе и коробке передач, антифриза, охлаждающей и тормозной жидкости. Также стоит оценить состояние радиаторов и систем охлаждения, чтобы летом детали не перегревались.
Алексей из сети региональных автосервисов добавил, что при возможности стоит пройти комплексную диагностику. В противном случае автомобилистам может грозить внезапная поломка важных деталей в самый неподходящий момент.