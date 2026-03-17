Посол Джалали: РФ может направить Ирану новую партию гуманитарной помощи

«Что касается гуманитарной помощи: мы получили первую партию через территорию Азербайджанской Республики. Мы благодарны президенту России Владимиру Путину и российскому правительству», — цитирует иранского дипломата издание «Известия».
Джалали выразил надежду, что РФ направит Ирану новые партии гуманитарной помощи.
Ранее Иран обратился к дружественным государствам, включая Россию, за гуманитарной помощью.
Также сообщалось, что иранский президент Пезешкиан выразил благодарность за поддержку, оказываемую Российской Федерацией, включая предоставление гуманитарной помощи.
Азербайджан также направил в Иран партию гуманитарной помощи, подробности здесь на KP.RU.
Узнать больше по теме
