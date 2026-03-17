Американский генерал Антонио Агуто, возглавлявший командование по координации поддержки Украины, потерял секретные документы и устроил пьянку в Киеве. Об этом говорится в отчёте Управления генерального инспектора Пентагона.
Согласно документу, Агуто ввёз секретные материалы на Украину вопреки указаниям посла США и оставил их в поезде в Польше по пути в Германию. Кроме того, он явился в состоянии алкогольного опьянения на встречи с госсекретарём США и украинскими генералами.
Жалобы поступили в мае 2024 года после девятидневной поездки. Во время одной из встреч он упал и ударился головой. Командование передано генералу Кертису Баззарду.
Информацию о потере документов рекомендовано передать в Специальное управление безопасности Пентагона.
Ранее глава Службы военной контрразведки Польши генерал Ярослав Стружик заявил о росте пророссийских настроений в стране.
