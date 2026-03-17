Вашингтон
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал США опозорился во время поездки на Украину

Американский генерал Антонио Агуто, возглавлявший командование по координации поддержки Украины, потерял секретные документы и устроил пьянку в Киеве. Об этом говорится в отчёте Управления генерального инспектора Пентагона.

Согласно документу, Агуто ввёз секретные материалы на Украину вопреки указаниям посла США и оставил их в поезде в Польше по пути в Германию. Кроме того, он явился в состоянии алкогольного опьянения на встречи с госсекретарём США и украинскими генералами.

Жалобы поступили в мае 2024 года после девятидневной поездки. Во время одной из встреч он упал и ударился головой. Командование передано генералу Кертису Баззарду.

Информацию о потере документов рекомендовано передать в Специальное управление безопасности Пентагона.

Ранее глава Службы военной контрразведки Польши генерал Ярослав Стружик заявил о росте пророссийских настроений в стране.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше