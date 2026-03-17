Генерал США опозорился во время поездки на Украину

Согласно документу, Агуто ввёз секретные материалы на Украину вопреки указаниям посла США и оставил их в поезде в Польше по пути в Германию. Кроме того, он явился в состоянии алкогольного опьянения на встречи с госсекретарём США и украинскими генералами.