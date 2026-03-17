Студенты ДВФУ разработали цифрового помощника для будущих отцов

Магистранты Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета — Кристина Воробьева, Дмитрий Жиганов и Мария Носкова разработали персонального цифрового помощника «Папа Плюс» (16+) для мужчин, готовящихся стать отцами. Проект призван решить проблему низкой вовлеченности мужчин в процесс планирования семьи, сообщает пресс-служба ДВФУ.
«Папа Плюс» представляет собой трехмесячную образовательную программу, реализованную в формате мини-приложения и бота. Цифровой помощник сочетает экспертный контент, практические рекомендации и инструменты самоконтроля, позволяя будущим отцам системно подготовиться к зачатию и включиться в процесс планирования семьи. В основе курса — информация о влиянии образа жизни, стресса и состояния здоровья мужчины на репродуктивные показатели и благополучие будущего ребенка.
«Основная проблема в том, что мужчины часто недооценивают роль собственного здоровья в успешном зачатии, не осознавая важности своего участия. Стресс, неудовлетворительное физическое состояние и вредные привычки напрямую влияют на репродуктивное здоровье и благополучие ребенка. Мы создали инструмент, который поможет будущим отцам чувствовать себя увереннее и осознаннее», — отметила Мария Носкова, лидер проекта.
В сентябре 2025 года проект стал победителем конкурса «Студенческий стартап» и получил грант в размере 1 млн рублей. Это позволило команде разработать прототип и приступить к тестированию. В настоящий момент команда ведет переговоры с репродуктивными центрами Владивостока.
«Наша магистерская программа готовит нас к созданию высокотехнологичных бизнес-проектов, мы хотели применить эти знания для решения социальных задач. Для нас было важно совместить пользу и устойчивую бизнес-модель, чтобы проект мог развиваться. Сейчас на основании проведенных исследований мы видим, что тема действительно востребована. И мы вместе с ведущими экспертами вкладываем много сил, чтобы создать продукт, который отвечает на это запрос», — поделился участник проекта Дмитрий Жиганов.