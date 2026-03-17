«Мозгов меньше, чем у кота»: Отар Кушанашвили признался, что ему жалко SHAMAN

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN.
Он высказался, что не верит в искренность чувств между артистом и его супругой Екатериной Мизулиной. По его словам, нельзя биться за нравы, целоваться при школьниках и лизать озеро Байкал одновременно.
— Мне кажется, люди, которые выбрали его ролевой моделью, просто не рассчитали, что у него мозгов меньше, чем у кота. И теперь они оправдывают его походами к телеведущему Борису Корчевникову. Наверное, он замечательный сын. По его лицу видно, что он глупый и добрый. Но он тупой! — заявил Кушанашвили в интервью Светлане Бондарчук на Youtube.
Он отметил, что нельзя любить родину, облизывая Байкал, и пошутил, что озеру и так плохо без вмешательства Дронова из-за китайских туристов.
— Надо, чтобы выражение любви к родине было негромко. А вот своей женщине кричать: «Я люблю тебя, Катя!» — добавил журналист.
Также он не понимает, почему с певцом дружит коллега Григорий Лепс и продюсер Игорь Матвиенко. Телеведущий предположил, что дело в деньгах, и заявил, что скажет хорошие вещи о SHAMAN и его жене только в том случае, если ему заплатят за это.
Певица Виктория Цыганова призвала исполнителя SHAMAN вернуть себе настоящее имя и отказаться от творческого псевдонима. Она считает, что артисту следует вернуться к истокам и задуматься над своим поведением.