Вашингтон
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мозгов меньше, чем у кота»: Отар Кушанашвили признался, что ему жалко SHAMAN

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN.

Он высказался, что не верит в искренность чувств между артистом и его супругой Екатериной Мизулиной. По его словам, нельзя биться за нравы, целоваться при школьниках и лизать озеро Байкал одновременно.

— Мне кажется, люди, которые выбрали его ролевой моделью, просто не рассчитали, что у него мозгов меньше, чем у кота. И теперь они оправдывают его походами к телеведущему Борису Корчевникову. Наверное, он замечательный сын. По его лицу видно, что он глупый и добрый. Но он тупой! — заявил Кушанашвили в интервью Светлане Бондарчук на Youtube.

Он отметил, что нельзя любить родину, облизывая Байкал, и пошутил, что озеру и так плохо без вмешательства Дронова из-за китайских туристов.

— Надо, чтобы выражение любви к родине было негромко. А вот своей женщине кричать: «Я люблю тебя, Катя!» — добавил журналист.

Также он не понимает, почему с певцом дружит коллега Григорий Лепс и продюсер Игорь Матвиенко. Телеведущий предположил, что дело в деньгах, и заявил, что скажет хорошие вещи о SHAMAN и его жене только в том случае, если ему заплатят за это.

Певица Виктория Цыганова призвала исполнителя SHAMAN вернуть себе настоящее имя и отказаться от творческого псевдонима. Она считает, что артисту следует вернуться к истокам и задуматься над своим поведением.

