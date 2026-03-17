Суд во Владивостоке рассмотрит дело Игоря Лазарева о мошенничестве с землёй

Уголовное дело о мошенничестве с земельным участком, фигурантом которого является житель Владивостока Лазарев И. Г., поступило в Ленинский районный суд краевого центра, принято к производству, по нему назначено судебное заседание.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Приморского края, Лазареву инкриминируют преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере), связанное с хищением при оформлении права собственности на земельный участок.
Согласно предъявленному обвинению, в период с 23 октября 2014 года по 3 мая 2018 года, находясь на территории Владивостока, Лазарев, используя обман, добился оформления за собой права собственности на земельный участок, чем, по версии следствия, причинил ущерб Российской Федерации на 27 188 515 рублей.
Эта сумма, как отмечается в материалах дела, рассчитана как разница между реальной рыночной стоимостью участка в 29 188 990 рублей и его выкупной ценой по договору купли-продажи земельного участка от 6 апреля 2018 года № 5826, по которому земля была приобретена за 2 000 475 рублей на льготных условиях.
Игорь Лазарев, в отношении которого Ленинский районный суд рассматривает уголовное дело о мошенничестве с землёй, в открытых источниках называется сыном бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края и экс-ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадия Лазарева. Старший Лазарев также числился среди совладельцев АО «Восточная верфь».
По данным прокуратуры Приморского края, в отношении Геннадия Лазарева расследуется и направлено в суд уголовное дело о создании и руководстве преступным сообществом, хищениях имущества ВГУЭС и «Восточной верфи» и легализации доходов на сумму свыше 80 млн рублей, в рамках которого он фигурирует как предполагаемый организатор вместе с ещё двумя участниками.
Отдельно сообщалось, что Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России о взыскании коррупционного имущества с Геннадия Лазарева, бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко и связанных с ними лиц и компаний, в том числе по активам «Восточной верфи».