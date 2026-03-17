В Хабаровске усилят меры по обеспечению пожарной безопасности

В администрации Хабаровска прошло совещание, посвященное вопросам повышения уровня пожарной безопасности на территории города. Особое внимание было уделено предотвращению гибели людей при пожарах, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
«Мы собрались, чтобы детально разобрать ситуацию в городе и выработать необходимые мероприятия, направленные на повышение уровня пожарной безопасности, в том числе и на островных. Я хочу сказать, что мы должны очень серьёзно к этому относиться. Наша задача — сделать всё возможное, чтобы вообще исключить пожары, а самое главное — исключить жертвы при пожарах», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В ходе совещания были представлены данные о текущей ситуации. С начала года в городе произошёл 191 пожар. Отмечается, что по количеству возгораний ситуация сопоставима с прошлым годом.
Администрация города активно работает над профилактикой и обеспечением безопасности. С 2020 года ведется работа по оснащению автономными пожарными извещателями граждан отдельных категорий. За это время более 8 тысяч жителей получили данные устройства.
«Продолжается проведение профилактических рейдов в частном секторе, где сотрудники администрации разъясняют правила пожарной безопасности в быту. Совместно с городским поисково-спасательным отрядом проводятся дополнительные мероприятия в выходные дни для максимального охвата населения. С начала года проверено более 500 частных жилых домов и особо пожароопасных участков города», — отметил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Колчин.
Особую актуальность в преддверии пожароопасного сезона приобретает проблема палов сухой травы. Несмотря на проводимые мероприятия, возгорания растительности продолжают происходить ежегодно. По поручению главы города комитеты по управлению районами возьмут под строгий контроль уборку сухой растительности и мусора на своих территориях. По результатам проверок МЧС России в прошлом году были выявлены и устранены недостатки по содержанию территорий в Индустриальном и Железнодорожном районах.