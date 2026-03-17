«Рейнджерс» посвятили видео хоккеисту «Лос-Анджелеса» Панарину

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» посвятил ролик российскому нападающему «Лос-Анджелеса» Артемию Панарину, видео показали во время матча между командами. Встреча проходит в Нью-Йорке.
Панарин был обменян из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» в начале февраля. Российский нападающий впервые после перехода играет в Нью-Йорке против бывшей команды.
Панарину 34 года, он выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. Ранее в НХЛ он играл за «Коламбус» и «Чикаго», а всего провел в лиге 814 матчей, набрав 939 очков (324 шайбы + 615 результативных передач). В текущем сезоне россиянин в 62 матчах забросил 22 шайбы и отдал 47 голевых передач.
В составе сборной России Панарин стал серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В Континентальной хоккейной лиге нападающий играл за подмосковный «Витязь», казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина.