«Рейнджерс» посвятили видео хоккеисту «Лос-Анджелеса» Панарину

Панарину 34 года, он выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. Ранее в НХЛ он играл за «Коламбус» и «Чикаго», а всего провел в лиге 814 матчей, набрав 939 очков (324 шайбы + 615 результативных передач). В текущем сезоне россиянин в 62 матчах забросил 22 шайбы и отдал 47 голевых передач.