Вашингтон
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Иркутска наказали двух авиадебоширов

Один из пассажиров умудрился закурить в туалете во время полета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска полицейским пришлось дважды разбираться с буйными пассажирами за один день. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте, сначала сигнал поступил от экипажа рейса, который прилетел из Москвы. Стражи порядка встретили борт и задержали 39-летнего жителя Приангарья. Мужчина умудрился закурить в туалете во время полета. Теперь ему грозит штраф до полутора тысяч рублей.

— Второй случай произошел с пассажиром из Оренбурга. Мужчина настолько перебрал с алкоголем, что вел себя вызывающе и не слушал бортпроводников. Дебошира сняли с рейса и доставили в отдел. На него составили протокол за появление в пьяном виде, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Транспортная полиция напоминает о том, что за плохое поведение на борту могут не только оштрафовать, но и отказать в перелете в следующий раз.

