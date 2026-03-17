В аэропорту Иркутска наказали двух авиадебоширов

В аэропорту Иркутска полицейским пришлось дважды разбираться с буйными пассажирами за один день. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте, сначала сигнал поступил от экипажа рейса, который прилетел из Москвы. Стражи порядка встретили борт и задержали 39-летнего жителя Приангарья. Мужчина умудрился закурить в туалете во время полета. Теперь ему грозит штраф до полутора тысяч рублей.
— Второй случай произошел с пассажиром из Оренбурга. Мужчина настолько перебрал с алкоголем, что вел себя вызывающе и не слушал бортпроводников. Дебошира сняли с рейса и доставили в отдел. На него составили протокол за появление в пьяном виде, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Транспортная полиция напоминает о том, что за плохое поведение на борту могут не только оштрафовать, но и отказать в перелете в следующий раз.
