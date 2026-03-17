Аллергикам предложили давать право на отпуск в период цветения

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники, страдающие сезонной аллергией, должны иметь возможность уходить во внеочередной оплачиваемый отпуск или переходить на дистанционный формат работы в период активного цветения растений. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
«Убежден, что в период активного цветения потенциально аллергенных растений работники должны иметь право выходить во внеочередной оплачиваемый отпуск независимо от утвержденного графика отпусков на год. Чтобы провести это время, например, в другом регионе с иным климатом для облегчения течения аллергии», — сказал Леонов.
По его словам, если такую возможность реализовать не удастся, работодателям следует переводить сотрудников с выраженными симптомами на дистанционный формат работы при наличии медицинского заключения и возможности выполнять обязанности удаленно.
Парламентарий отметил, что сезон аллергии в Центральной России может стартовать уже в конце марта: «в этот месяц высокий аллергенный потенциал имеет пыльца ольхи и орешника, а в апреле к ним присоединится береза». «Симптомы аллергии — заложенность носа, покраснение глаз, слезы, зуд и жжение — могут продолжаться неделями. И это не может не сказываться на качестве жизни», — добавил он.
Леонов выразил уверенность, что предложенные меры помогут людям легче переносить период активного цветения и проживать его без ущерба для трудовой и личной жизни. Кроме того, депутат призвал аллергиков внимательно относиться к перекрестной аллергии. «Например, при наличии реакции на ольху или березу лучше быть осторожным с яблоками, грушами, вишней и морковью, так как они могут усилить симптомы», — подчеркнул депутат.