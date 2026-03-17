В Хабаровском крае за сутки выявили почти четыреста нарушений правил движения

Сотрудники Госавтоинспекции за прошедшие сутки, 16 марта, зафиксировали в Хабаровском крае 384 нарушения правил дорожного движения. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За отчетный период зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором травмы получили два человека. Инцидент связан с падением пассажира. Полицейские отстранили от управления 19 водителей с признаками опьянения, восемь из которых задержаны в краевом центре.
Также в Хабаровске 16 автомобилистов не предоставили преимущество пешеходам на переходах. Правила пересечения проезжей части нарушили 12 пешеходов, семь случаев произошло в Хабаровске.