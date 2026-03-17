Суд оштрафовал водительницу, которая плевалась и пинала инспекторов ГАИ

Ленинский районный суд Владивостока оштрафовал 38‑летнюю жительницу города на 2 тысячи рублей за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции по статье 19.3 КоАП РФ. Об этом сообщила деловая газета «Золотой мост», уточнив, что поводом для разбирательства стал инцидент при остановке автомобиля, которым управляла женщина, сотрудниками ГИБДД в январе 2026 года.
По данным издания, инспекторы дорожной полиции остановили машину и в присутствии двух понятых намеревались отстранить гражданку от управления транспортным средством. В рапорте сотрудника МВД России указано, что женщина сначала попыталась скрыться от правоохранителей, затем хватала их за форму, пиналась ногами и плевалась при задержании, при этом не реагировала на требования прекратить противоправные действия.
После происшествия на водительницу составили протокол о неповиновении сотруднику полиции, материалы направили в Ленинский районный суд Владивостока. На заседание гражданка не явилась, хотя была надлежащим образом извещена повесткой. Её отсутствие не помешало суду рассмотреть дело и назначить наказание в виде штрафа.