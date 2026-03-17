Гонка за уходящим брендом: россияне бросились скупать иномарки ушедших гигантов

Как сообщил руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков, схемы параллельного импорта позволяют насыщать рынок продукцией ушедших вендоров. Поставки осуществляются через Китай, Объединенные Арабские Эмираты и государства Евразийского экономического союза. В тройку наиболее востребованных марок вошли Mazda, Toyota и Skoda, при этом покупатели также проявляют интерес к отдельным моделям BMW, Volkswagen и Nissan. Следом за лидирующей Mazda в рейтинге расположился Toyota RAV4 с результатом 1494 проданных экземпляра. Замыкает тройку лидеров Toyota Highlander, реализованный в количестве 1134 единиц. В пятерку самых популярных моделей также попали Skoda Superb (976 шт.) и Kia Seltos (763 шт.).
Специалисты выделяют комплекс причин, подстегнувших покупательскую активность. Автоэксперт Николай Иванов полагает, что ключевую роль сыграло сразу несколько обстоятельств.
«Во-первых, ценообразование. Сейчас курс доллара и юаня комфортный, значит, и цены на продукцию привлекательнее для потребителя. Второй фактор — это желание автолюбителей все-таки купить машину того бренда, который официально в России сейчас не представлен. У них много поклонников. Все-таки столько лет эти марки были на первых местах, история эксплуатация таких машин очень большая. И третий фактор — это ситуация с разного рода ограничениями, пошлинами. Многие просто опасаются, что автомобили по параллельному импорту в какой-то момент могут стать совсем недоступны, по разным причинам. И, можно сказать, “прыгают в последний вагон”, — отметил Иванов.
По мнению экспертов, доминирование конкретных моделей, таких как Mazda CX-5, объясняется сочетанием ценовой политики и лояльности к бренду. Эксперт Ольга Петрова связывает успех японской модели с попаданием в «налоговую нишу» и сильной репутацией производителя. Она отмечает, что представленные на рынке версии с двухлитровым двигателем мощностью 150 л. с. не попадают под повышенный утильсбор, что делает их финансово доступными. Кроме того, покупатели, хранящие верность ушедшим маркам, в условиях подорожания параллельного импорта вновь обратили внимание на проверенное соотношение цены и качества.
Вместе с тем, представители автобизнеса сходятся во мнении, что текущий всплеск продаж, вероятно, носит краткосрочный характер. Петрова указывает на то, что российские водители исторически отдают предпочтение полноприводным кроссоверам, адаптированным к местным дорожным и климатическим условиям. Успех модели в текущем исполнении (передний привод) может не совпадать с долгосрочными ожиданиями рынка. Также значительная часть аудитории принимает решение в пользу китайских брендов, которые предлагают развитую сервисную инфраструктуру и гарантийное обслуживание, что является весомым аргументом в сравнении с «серыми» схемами ввоза.
Эту позицию разделяет и эксперт Сергей Афонин. Он прогнозирует, что ажиотажный спрос сойдет на нет по мере насыщения рынка и изменения макроэкономических параметров. Среди факторов, способных охладить интерес к зарубежным автомобилям, эксперт называет дальнейшую индексацию утильсбора и появление новых конкурентных предложений со стороны локальных производителей, а также общий уровень ключевой ставки и реальных доходов населения.