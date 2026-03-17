Сильнейший в комплексе ГТО коллектив определили в Хабаровском крае

Добавим, что комплекс «Готов к труду и обороне» является основным механизмом привлечения к систематическим занятиям спорта. С момента возрождения комплекса по указу Президента России в 2014 году, он стал неотъемлемой частью спортивной жизни региона. Также в крае действует 21 центр тестирования комплекса ГТО, в числе которых — учреждения для людей с ограниченными возможностями здоровья. За все время возрожденный комплекс вовлек в ряды физкультурно-спортивного движения региона свыше 130 тысяч человек.