Сильнейший в комплексе ГТО коллектив определили в Хабаровском крае

В Хабаровске прошел фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих. В нем приняли участие 11 команд из 9 муниципальных образований региона. Количество участников составило 73 человека. Мероприятие отвечает целям и задачам президентской госпрограммы «Спорт России», сообщает пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
«Команда-победитель представит регион на всероссийском фестивале ГТО, который состоится во втором квартале 2026 года», — говорится в сообщении.
В программе турнира были: наклон, отжимания, пресс, подтягивания, плавание и бег на длинную дистанцию. По итогам состязаний «Детско-юношеский центр» из Хабаровского района оказался сильнейшим коллективом в выполнении комплекса ГТО. Серебро за ООО «РН-Комсомольский НПЗ» из города Юности, а замкнули тройку призеров хабаровчане из Дорожной территориальной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на Дальневосточной железной дороге.
Напомним, что в прошлом году этот же коллектив защищал цвета региона на всероссийском этапе. В испытании «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» лучшей в своей возрастной ступени стала Екатерина Подоплелова. Её результат — 33 сантиметра.
Добавим, что комплекс «Готов к труду и обороне» является основным механизмом привлечения к систематическим занятиям спорта. С момента возрождения комплекса по указу Президента России в 2014 году, он стал неотъемлемой частью спортивной жизни региона. Также в крае действует 21 центр тестирования комплекса ГТО, в числе которых — учреждения для людей с ограниченными возможностями здоровья. За все время возрожденный комплекс вовлек в ряды физкультурно-спортивного движения региона свыше 130 тысяч человек.
