«Немцы совершили чудо»: Волочкова раскрыла стоимость проведенной в ФРГ операции

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что затраты на ее операцию в ФРГ составили около 30 тысяч евро — это примерно три миллиона рублей. Она отметила, что перед поездкой за границу долго пыталась найти хорошего специалиста в РФ, но отечественные врачи не смогли дать ей никаких гарантий, что после операции она сможет танцевать.
— Мои друзья — олимпийские чемпионы — посоветовали клинику St. Marien‑Hospital в городе Мюльхайм‑ан‑дер‑Рур. У них был потрясающий результат после посещения данной больницы. Они рассказали мне, к каким профессорам обратиться, дали контакты дирекции клиники. Я созвонилась с ними, и они сказали, что моя ситуация обратима и предсказуема. В результате там, где наши врачи боялись и не давали гарантий, немцы взяли и совершили чудо, — заявила знаменитость в беседе с порталом News.ru.
Артистка не стала называть имена медиков, отметив только, что их было двое. Восстанавливалась после операции Волочкова в Москве.
Ранее балерина призналась, что дочь Ариадна и мать Тамара Антонова не поддержали ее после операции, проведенной в Германии. По словам Волочковой, в семье знали о хирургическом вмешательстве, но никто не проявил сочувствия и не навестил ее.
Как отметила Волочкова, даже после операции она не переставала думать о возвращении на сцену. Уже на следующий день она попыталась сесть на шпагат, из-за чего разошлись швы и потребовалась повторная процедура. Тем не менее восстановление прошло довольно быстро, и вскоре балерина снова смогла выступать.