Российские паралимпийцы исполнили гимн страны после возвращения в Москву

В Паралимпиаде в Италии участвовали шесть российских спортсменов.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены исполнили гимн страны после возвращения с Паралимпиады в Италии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из столичного аэропорта Внуково.

В Паралимпиаде участвовали шесть российских спортсменов: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян (вместе с ведущим Сергеем Синякиным), а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Атлеты из России выступили на Играх с национальной символикой впервые за 12 лет.

Российские паралимпийцы завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. В медальном зачете Паралимпиады в Италии команда России заняла третье место.

Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль выиграла Ворончихина. Бугаев завоевал золото и две бронзы. Трехкратной паралимпийской чемпионкой стала Багиян, дважды на высшую ступень пьедестала поднимался Голубков.