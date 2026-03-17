Работа двух аэропортов в Хабаровском крае приостановлена из-за снегопада

С утра 17 марта в Хабаровском крае не принимают и не отправляют воздушные суда аэропорты Николаевска-на-Амуре и Охотска. В авиагаванях идет расчистка взлётно-посадочных полос от снега, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Снегопад по-прежнему влияет на работу аэропортов в Хабаровском крае. До 11:00 закрыта на расчистку взлетно-посадочной полосы воздушная гавань Николаевска-на-Амуре. Готовится к вылету рейс по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан за 16 марта. Отправление рейса запланировано на 11:30.
Аэропорт Охотска закрыт до 12:00. Сведения о времени вылета рейса за 13 марта из краевой столицы предоставят в 12:10.